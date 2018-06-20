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تعرفي على فوائد البقدونس الأخضر المغلي

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:18 م
تعرفي على فوائد البقدونس الأخضر المغلي
البقدونس الاخضر المغلي
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يحتوي البقدونس الأخضر علي نسبة كبيرة من الفيتامينات، ونقدم لكم في السطور التالية أهم الفوائد الموجودة به:-

- يعمل علي تنشيط الدورة الدموية لدي جسم الانسان وأيضا يعمل علي النشاط والطاقه والحيويه.
- يعمل علي المساعدة علي في مجري البول، والتخلص من الفضلات بسهوله، كما يعمل علي تنقية السموم من الجسم.
- يعمل علي حماية الجهاز البولي والتخلص من الحصوات وتفتتها لكي يزيلها تماما وغيرها من الحصوات الأخري.
- يساعد في تقوية المفاصل في جسم الانسان، وعلاج الالتهابات التي توجد في المفاصل مثل الرومايتزم.
كما يساعد أيضا علي علاج تساقط الشعر وتقوية وتغذية.
- يساعد في التخلص من مشاكل القولون العصبي والأضطربات والجهاز الهضمي وتنشيطة ، والتخلص من الحموضه في المعدة.
- كما أنه يحتوى علي عوامل للجهاز التنفسي التي تعالج حساسية الصدر والربو، ويعمل علي طرد البلغم ويساعد علي تحسين القصبات الهوئيه من البرد.

إليكم طريقة غلي البقدونس الأخضر
نحضر حزمه من البقدونس، ويتم غسلها جيدا عن طريق الماء أو تركها فيه لمدة قليله، لكي ينقع جيدا ثم يتم تقطيعها وتركها في أكواب من الماء المغلي وتنقع لمدة عشر دقائق، ويتم تصفيتها ووضعها في زجاجه ووضعها في الثلاجه ومن ثم يتم تناول كوب يوميا في الصباح وقبل تناول الطعام.
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