تعرفي على فوائد البقدونس الأخضر المغلي

يحتوي البقدونس الأخضر علي نسبة كبيرة من الفيتامينات، ونقدم لكم في السطور التالية أهم الفوائد الموجودة به:-

- يعمل علي تنشيط الدورة الدموية لدي جسم الانسان وأيضا يعمل علي النشاط والطاقه والحيويه.

- يعمل علي المساعدة علي في مجري البول، والتخلص من الفضلات بسهوله، كما يعمل علي تنقية السموم من الجسم.

- يعمل علي حماية الجهاز البولي والتخلص من الحصوات وتفتتها لكي يزيلها تماما وغيرها من الحصوات الأخري.

- يساعد في تقوية المفاصل في جسم الانسان، وعلاج الالتهابات التي توجد في المفاصل مثل الرومايتزم.

كما يساعد أيضا علي علاج تساقط الشعر وتقوية وتغذية.

- يساعد في التخلص من مشاكل القولون العصبي والأضطربات والجهاز الهضمي وتنشيطة ، والتخلص من الحموضه في المعدة.

- كما أنه يحتوى علي عوامل للجهاز التنفسي التي تعالج حساسية الصدر والربو، ويعمل علي طرد البلغم ويساعد علي تحسين القصبات الهوئيه من البرد.