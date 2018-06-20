الأعلى للإعلام' يصدر تقريره حول أداء الشاشات في رمضان





أصدرت لجنة تقييم ورصد الأداء الإعلامي للشاشات في رمضان، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، تقريرها ما احتوته الشاشة من أعمال درامية وما يتم بثه من إعلانات وبرامج متنوعة.









وشددت اللجنة في بيانها، على عملها في متابعة مدى التزام الشاشات بالمعايير المهنية الإعلامية التي أصدرها المجلس، ولم يتطرق عملها للنواحي الفنية الإبداعية داخل الأعمال الدرامية.









وأوضحت اللجنة أن التركيز الشديد للإعلانات داخل الأعمال الدرامية وبمدد زمنية كبيرة، تسبب في إصابة المشاهدين بالملل، وعزوفهم أحيانًا عن المتابعة، كما أفقد المسلسلات بريقها وجاذبيتها عند كثير من المشاهدين.









كما رصدت اللجنة انخفاضًا ملحوظًا في المشاهد التي تمثل إهانة للمرأة المصرية عن الأعمال التي تم بثها العام الماضي، رغم عدم وجود أعمالًا درامية تليق ببطولاتها وتضحياتها.









ولاحظت اللجنة أن هناك عملًا دراميًا تعمد الإساءة في حوارات أبطاله للمعاقين بشكل واضح وصريح، وبألفاظ وعبارات متدنية تحمل الكراهية وتدعو للعنف ولا تليق بالعرض على المشاهدين، وخالف المسلسل مواثيق الأمم المتحدة والمعايير التي أصدرها المجلس في هذا الشأن، مؤكدة أن هناك إعلانًا لأحد البنوك قدم نموذجًا للمعاقين أثار إعجاب المشاهدين بحصول المعاق على جوائز عالمية، مما يقدم القدوة والأمل للمعاقين ويحفزهم على الإجتهاد والإبداع.









وأعلنت اللجنة متابعتها لما أثير من جانب حكومة السودان الشقيق حول وجود مشهد في أحد المسلسلات يُسيئ للسودان ويتضمن سيارة تحمل لوحات معدنية سودانية تساعد الإرهابيين في أعمالهم، وتبين أن المشهد المذكور لا يشير من قريب أو من بعيد إلى دولة السودان، كما أن اللوحات المعدنية للسيارة لا علاقة لها باللوحات السودانية، وباقي مشاهد المسلسل لا تتضمن أية إهانات لا تصريحًا ولا تلميحًا.









واستطرد بيان اللجنة بأنها تعمل بالكود الأخلاقي الصادر بعدم الإساءة للدول الشقيقة، ولا تسمح ببثها على الشاشات.



