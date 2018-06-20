كافاني وسورايز يقودان هجوم أوروجواي أمام السعودية

أعلن اوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب الأوروجواي، عن تشكيلة منتخبه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.





وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-





حراسة المرمي : موسليرا