كافاني وسورايز يقودان هجوم أوروجواي أمام السعودية
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:14 م
أحمد عصام
أعلن اوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب الأوروجواي، عن تشكيلة منتخبه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.
وجاءت التشكيلة الرسمية كالتالي :-
حراسة المرمي : موسليرا
خط الدفاع : فاريلا ، غودين ، خيمينيز ، كاسيريس
خط الوسط : سانشيز ، بينتانكور ، فيسينو ، رودريجيز
خط الهجوم : كافاني ، سواريز
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