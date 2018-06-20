إنشاء وحدة للأشعة التداخلية وتطوير مركز بورسعيد للأشعة

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن أنه يجري دراسة انشاء وحدة للأشعة التداخلية بمركز بورسعيد للأشعة، وذلك من أجل مواكبة كل ماهو جديد في هذا المجال، وتقديم خدمة لائقة ومتميزة للمواطنين، وتوفير مشقة السفر على المرضى للسفر للمحافظات الأخرى.





كما أصدر المحافظ، توجيهاته، خلال الاجتماع الذي عقده بحضور وكيل وزارة الصحة، ومدير مركز بورسعيد للأشعة، وأحد الأساتذة المتخصصين في مجال الأشعة التداخلية، بتطوير مبني مركز بورسعيد للأشعة المقطعية وتأهيله لتقديم كافة الخدمات بكفاءة عالية.



وأكد محافظ بورسعيد على أن المحافظة ستدعم مشروع انشاء الوحدة وادخاله ضمن منظومة التأمين الصحي مع عمل لائحة تنظم العمل داخل المركز، مشددا على ضرورة اقامة مبني علي أعلى مستوي ملحق به استراحات للمرضي وتوفير مايلزم من أجهزة طبقا لرؤية اللجنة المشكلة لهذا الغرض.