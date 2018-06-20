"المالية" تعلن عن منفذ لتحصيل الضرائب العقارية بالقاهرة

أعلنت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، عن فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية بمقر المصلحة الرئيسى وعنوانه " 15 شارع منصور بميدان لاظوغلى أمام ضريح سعد زغلول بمنطقة باب اللوق بالقاهرة"، وذلك تيسيرا على ملاك الوحدات السكنية الموجودة بالساحل الشمالى من الإسكندرية إلى مرسى مطروح والعين السخنة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والمناطق النائية والمقيمين بالقاهرة وضواحيها بهدف التيسير عليهم وإتاحة الفرصة لهم لسداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم السكنية بدون اية غرامات ودون اتخاذ إجراءات قانونية على الممولين والتعاون المستمر معهم وفتح منافذ متعددة لتحصيل الضريبة دون عناء.





وقالت المصلحة فى بيان لها، إن ذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية للتيسير على المواطنين فى سداد الضريبة العقارية على الوحدات السكنية التى يمتلكها الأفراد فى الساحل الشمالى والمناطق النائية والتى تخضع للضريبة العقارية.





وأضافت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن ملاك الوحدات السكنية والمقيمين بالساحل الشمالى والمناطق النائية يمكنهم انهاء جميع اجراءاتهم من خلال جميع المأموريات العقارية المختصة والموجودة على امتداد الساحل الشمالى، كما يمكنهم سداد الضريبة المستحقة هناك أيضا.





وأشارت حسين، إلى أن المقر العام للمصلحة تفتح أبوابها طوال أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساءً.





وأشادت رئيس مصلحة الضرائب العقارية بالممولين الذين قاموا بسداد الضريبة المستحقة على وحداتهم السكنية طواعية دون تأخير مشيرة إلى أنها تأمل أن تشهد الفترة المقبلة التزام باقى الممولين بسداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم العقارية حتى لا يقعوا تحت طائلة الغرامة.





وفى هذا السياق طالبت مصلحة الضرائب العقارية الممولين الذين لم يبادروا حتى الآن بسداد الضريبة المستحقة عليهم سواء عن السنوات السابقة أو المستحقة هذا العام بسرعة التوجه إلى المأموريات المختصة والمنتشرة فى جميع مراكز المدن فى كافة المحافظات لسداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات المملوكة لهم والخاضعة للضريبة، وذلك فى موعد أقصاه 30/6/2018 تجنبا لتعرض أصحاب الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة لغرامات التأخير المقررة طبقا للقانون.