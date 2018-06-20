الأن BEIN SPORTS.. يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية واوروجواي بث مباشر

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معلومات عن مباشر اليوم السعودية s البرتغال، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : روستوف أرينا، المعلقين : رؤوف خليف (بي إن ماكس 1 وبي إن سبورت "المفتوحة") + خليل البلوشي (بي إن ماكس 2) + محمد بركات (بي إن 4K).





موعد مشاهدة السعودية واورجواي يوتيوب مباراةالسعودية واورجواي في تمام الـ 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 5:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .





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