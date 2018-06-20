مؤشر البورصة السعودية يهبط لأدنى مستوياته في يونيو

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، أولى جلساته بعد عطلة العيد، بتراجع ملحوظ، ليعاود خسائره، ويهبط لأدنى مستوياته في شهر يونيو، في ظل ترقب قرار "إم.إس.سي.آي" بشأن الترقية، وتراجع السوق الموازي "نمو" بشكل هامشي.





وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعا بنسبة 1.26%، فاقدا 104.16 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى القيمة 8,166.3 نقطة، وهو الأدنى له بالشهر الجاري.





وأنهى مؤشر "نمو" تعاملاته بتراجع نسبته 0.09%، بمكاسب بلغت 2.8 نقطة، ليغلق عند مستوى 3,110.97 نقطة.





ويترقب السوق السعودي قرار مؤشر إم.إس.سي.آي "مورجان ستانلي سابقاً" مساء اليوم الأربعاء، بشأن ترقية السوق لمرتبة الأسواق الناشئة.





وتراجعت قيم التداول بالسوق الرسمي لتصل إلى 1.87 مليار ريال (498.4 مليون دولار)، وهي أقل سيولة للسوق منذ السادس من سبتمبر الماضي، مقابل 2.4 مليار ريال (640.53 مليون دولار) بالجلسة السابقة.





وهبطت كميات التداول بنهاية جلسة اليوم الأربعاء إلى 80.32 مليون سهم، مقابل 100.34 مليون سهم في آخر جلساته قبل العطلة.





وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات بـ"تداول"، بصدارة قطاع الخدمات التجارية، الذي هبط 2.48%، وتراجع قطاع البنوك 2.02%، وبلغت خسائر قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية 1.52%، و0.8% على التوالي.





واقتصرت المكاسب على قطاعي التأمين والصناديق العقارية، حيث ارتفع الأول بنسبة 1.23%، وسجل الثاني مكاسب هامشية بلغت 0.02%.





وعلى مستوى أداء الأسهم، فقد شملت الخسائر 113 سهما بالسوق الرسمي، تصدرها "السعودي الفرنسي"، بتراجع نسبته 4.31%، وجاء إغلاق 62 سهما، باللون الأخضر بصدارة "ميدغلف" الذي أغلق مرتفعا بنسبة 5.64%.





وفيما يخص أسهم "الموازي"، فقد أغلق "ثوب الأصيل" وحيدا باللون الأحمر بتراجع نسبته 0.16%، ولم يشهد السوق أية ارتفاعات.





وكان المؤشر العام للسوق السعودي قد أنهى آخر جلساته قبل عطلة العيد، باللون الأخضر، ليعاود مكاسبه بعد 4 تراجعات متتالية، وارتفع مؤشر السوق الموازي- نمو بشكل ملحوظ.