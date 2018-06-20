تراجع إنتاج قطر من الخام بنسبة 1.7% في مايو الماضي





تراجع إنتاج قطر من الخام في شه مايو الماضي الى 600 الف برميل يوميا و بنسبة 1.7% عن شهر نيسان إبريل الذي سبقه وفقا لبيانات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك .





و تبلغ الطاقة الإنتاجية الكلية لدولة قطر 780 الف برميل يوميا .





هذا وبلغت صادرات قطر النفطية في إبريل مايو الماضي 520 الف برميل يوميا ، و بلغ الإستهلاك المحلي نحو 90 الف برميل يوميا.





يذكر أن قطر تعتمد في موازنة العام 2018 على سعر مرجعي لبرميل النفط عند 45 دولار ، و تتوقع عجزا في الميزانية بواقع 7.8 مليار دولار.