الهند تحث أوبك على زيادة صادرات النفط وتريد أسعاراً مستدامة





حثت الهند ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأربعاء على سد نقص في الإمدادات وضمان استدامة أسعار النفط حيث تؤثر العوامل الجيوسياسية على إمدادات بعض المنتجين.





ويواجه العالم على الأرجح انخفاضا في صادرات النفط القادمة من إيران ثالث أكبر منتج في أوبك، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وتعهد بتجديد العقوبات على طهران.





وقال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان خلال جلسة نقاش في فيينا "الظروف السياسية، والتي تكون في بعض الأحيان داخلية وفي أحيان أخرى خارجية، تسفر عن نقص في إمدادات بعض الدول.





"نتوقع من أوبك وأعضاؤها التزاما بالتدخل وسد الفجوة بأكثر من المطلوب من أجل ضمان استدامة الأسعار".





هذا وأضاف أن أسعار النفط المرتفعة في الوقت الحالي تقلل النمو الاقتصادي في الكثير من الدول.





وأردف قائلا "النمو الاقتصادي العالمي الهش بالفعل سيكون تهديدا إذا استمرت أسعار النفط عند هذه المستويات. خوفي هو أن يؤدي هذا إلى فقر طاقة في أنحاء عدة من العالم".