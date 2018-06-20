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المغرب تهدي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا صمد 52 سنة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:22 م
المغرب تهدي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا صمد 52 سنة
رونالدو
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عمر عبد العزيز
 

حقق كريستيانو رونالدو نجم البرتغال رقمًا قياسيًا شخصيًا بهدفه الأول في المغرب ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم 2018.

وأصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب برتغالي منذ خوسيه توريس في عام 1966، يسجل أهدافًا بقدميه اليمنى واليسرى والرأس في بطولة واحدة لكأس العالم.

ويتواجد بالمجموعة الثانية بجانب البرتغال والمغرب، كلا من إيران واسبانيا، وكانت البرتغال قد تعادلت بثلاثة أهداف لمثلها في المباراة الأولي مع إسبانيا.

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