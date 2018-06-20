بريطانيا تعرب عن انزعاجها من احتجاز أطفال المهاجرين فى أمريكا

عبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، عن انزعاجها الشديد من رؤية صور الأطفال المحتجزين فى أقفاص بمراكز احتجاز المهاجرين الأمريكية، كما أكدّت عدم موافقة بريطانيا على سياسة فصل العائلات المهاجرة.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال ماى للبرلمان البريطانى، اليوم إنّ صور الأطفال المحتجزين داخل أقفاص فيما يبدو، مزعجة للغاية، ووصفت ذلك بأنه خطأ للغاية، ولا تتفق معه، مؤكدة أنّ هذا ليس نهج المملكة المتحدة.