عقود موحدة للمدربين باتحاد اليد في الموسم الجديد

أرسل اتحاد كرة اليد خطابا اليوم الخميس الأربعاء إلى جميع الأندية أعضاء الجمعية العمومية المشاركين في نشاط الاتحاد يخطرهم خلاله بإصدار عقود حديثة موحدة للمدربين للموسم الجديد، وجاء في الخطاب:





أولاً: أصدر الاتحاد عقودا حديثة موحدة ومعدلة خاصة بالسادة المدربين العاملين بجميع الأندية، حيث يعتبر العقد المبرم بين النادى والمدرب هو الشرط الاساسي لإصدار بطاقة المدرب بالموسم الرياضى الجديد والتى بموجبها يستطيع قيادة فريقه فى المسابقات المختلفة.

ثانياً: حدد مجلس إدارة الاتحاد الرسم الذى سيدفع عند استلام العقد من الاتحاد كالتالى:

أ- قيمة العقد للمدربين التابعين لأحد أندية دورى المحترفين ١٥٠ جنيهاً (٣ نسخ).

ب- قيمة العقد للمدربين التابعين لأحد أندية الدورى الممتاز ١٠٠ جنيه (٣ نسخ).

جـ- قيمة العقد للمدربين التابعين لأحد أندية دورى الدرجة الأولى ٥٠ جنيهاً (٣ نسخ).

ثالثاً: يبدأ تسليم العقود بمقر الاتحاد ابتداء من يوم الخميس الموافق ٢١ يونيو ٢٠١٨.