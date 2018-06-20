Online now .. مباراة المغرب والبرتغال على صفيح ساخن | بث حي | متابعة حية | الآن
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:34 م
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موعد مباراة المغرب والبرتغال ؟
3:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
2:00 مساءاً بتوقيت مصر .
3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
3:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
3:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
3:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
3:00 مساءاً بتوقيت العراق .
2:00 مساءاً بتوقيت السودان .
3:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
2:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
1:00 مساءاً بتوقيت تونس .
1:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
12:00 ظهراً بتوقيت المغرب .
4:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
4:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
3:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
3:00 مساءاً بتوقيت قطر.
12:00 ظهراً بتوقيت موريتانيا.
3:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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