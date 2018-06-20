البديل الألماني: ترامب أدرى بالجرائم في ألمانيا من الحكومة

أعلن حزب البديل لأجل ألمانيا "ايه اف دي" أنه يرى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر دراية بتقييم الجرائم بألمانيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقال نائب رئيس الحزب جورج باتسدرسكين اليوم الأربعاء، في برلين: "يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع على الجرائم بألمانيا من خلال أجهزته الاستخباراتية على نحو أكثر دقة من الحكومة الألمانية".

وأضاف السياسي الألماني: "من المرجح أن دونالد ترامب... يعرف بدقة ما الذي يتحدث عنه فيما يتعلق بالجرائم في ألمانيا".

وتابع قائلاً: "عندما لا يبلغ عن جرائم مثل سرقة الحقائب، والمتاج،ر أو الاتجار بالمخدرات، وجرائم جنسية خوفاً من العار للمتضررين، أوالإبلاغ عنها بشكل محدود للغاية فحسب، فلا تُسجل، فإن هذه الجرائم لا تُدرج في الإحصاءات".

وأشار إلى أن نقص الأفراد وعدم جاهزية الشرطة بشكل كاف يساعدان على الجريمة، لافتاً إلى أن حزب البديل يسعى لعمل "دراسة ميدانية عن النقاط المظلمة، التي لا يُبلغ عنها، على مستوى ألمانيا من أجل تسجيل الحجم الفعلي للجرائم والخطر الفعلي على المواطنين".

وكان ترامب اتهم أجهزة ألمانية أمس الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بشكل غير مباشر بالتكتم على زيادة معدل الجرائم في إطار الهجرة.

وكتب ترامب أمس: "زادت الجريمة في ألمانيا بنسبة 10% منذ إيواء المهاجرين، لكن السلطات لا ترغب في تسجيل هذه الجرائم".

تجدر الإشارة إلى أن الإحصائيات الشرطية في ألمانيا تشير إلى أن عدد الجرائم في البلاد تراجع في العام الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ 25 عامًا.

وأعترضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت إن إحصائية الجريمة المطروحة قبل وقت قصير، تتحدث عن نفسها: "وفيها نرى تطورات إيجابية على نحو طفيف".