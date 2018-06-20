ضبط مصنع لتصنيع وتعبئة معسل الدخان دون ترخيص بالقليوبية

تمكنت مباحث ومديرية التموين بالقليوبية، من ضبط المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة معسل الدخان بدون ترخيص من الجهات الرقابية.



تلقى مدير أمن القليوبية اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطار بضبط ع.ع 28 سنة والمدير المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة معسل دخان بدون ترخيص من الجهات الرقابية وعدم توافر الشروط الصحية بالمصنع بالقناطر الخيرية،وذلك لحيازته واستخدامه سلع بدون بيانات وخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتهـــــا ومصدرها أوسداد الرسوم الجمركية عليها (مجهولة المصدر) واستخدامة علامة تجارية غير مسجلة

( ابوطربوش ) بوضعها على المنتج خاصته على انة توكيل لتلك العلامة واعادة طرحه للبيع بالاسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مخالفا للقوانين الاتية 82 لسنه 2008 بشأن حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية و48 لسنه 1941 بشأن قمع الغش والتدليس فى أغذية الانسان وقرار وزير التموين رقم 113 لسنه 1994 بشان السلع مجهولة المصدر والقانون رقم 45 لسنه 1954 بشان ادارة المنشأت والمصانع بدون ترخيص.



وعلى الفور تم استهداف المصنع حيث وجد بالمصنع ( 50 ) كرتونة معسل بكل كرتونة 10 عبوات زنه العبوة 800 جم منتج نهائــــى والمعدات والالات المستخدمة فى التصنيع و3 بانيو لخلط المعسل و1 طــــن ) تبغ و1 طــــن عسل أسود.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 23692 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2018.

