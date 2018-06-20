حملة تضبط 475 لتر بنزين قبل تهريبهم للسوق السوداء في الدقهلية

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالتنسيق مع مديرية التموين فى محافظة الدقهلية حملة موسعة بالتصدى لمستغلي رفع القيمة للمواد البترولية استهدفت مركز ومدينة الجمالية.



قاد الحملة المحاسب نادر محمد محى الدين نائب رئيس المركز ومحمد الصامت مدير أدارة تموين الجمالية وقوة من مركز شرطة الجمالية تحت اشراف محمد أمين الدمرداش رئيس مركز ومدينة الجمالية وابراهيم ابو الفوح زكيل وزارة التموين فى الدقهلية.



تمكنت الحملة من ظبط 475 لتر بنزين معبأ داخل چراكن بمخزنين بليسا الجمالية وتم تحرير محضر رقم 237 238جنح أمن دولة طورئ.



وشدد محافظ الدقهلية الدكتور احمد الشعراوى على التصدى بكل حسم للمخالفين حفاظا على مقدرات الدولة.