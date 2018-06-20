أزمة في "الشباب والرياضة" ببني سويف عقب طلب الأسيوطي تغير اسمه إلى "الأهرام"

لغط كبير دائر داخل الوسط الكروي، بشكل خاص، وفي محافظة بني سويف بشكل عام، بسبب بيع نادي الأسيوطي، لشركة صلة الرياضية، وتغيير اسمه إلى نادي الأهرام، وتغيير مقره وإدارته الحالية للمستثمر الجديد وبالتالي تتغير تبعيته من محافظة بني سويف، بعد أن كان الممثل الوحيد لها في الدوري الممتاز إلى نوادي القاهرة الكبرى.



وعقب تلقي جميع وسائل الإعلام المكلفة بتغطية النادي، خبر بيعه، عبر كل من المتحدث الرسمي للنادي سامح الفيومي، وكذلك تأكيد كل من محمود الأسيوطي على صفحته الشخصية، ونجله سيف أيضا ببيع النادي فوجئ الإعلاميون بعد ساعة، من نشر الخبر، أمس، بقيام رئيس النادي، بتكذيب الخبر، متعلالا بأن صفحته ونجله تعرضتا للتهكير.



ومن ناحيته، أكد أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة في بني سويف، أن نادي الأسيوطى تابع لمديرة الشباب وتلقت المديرية بناء عليه محضر مجلس إدارة النادي بتاريخ 10-6-2018 يطالب فيه بتغيير اسمه واللوجو الخاص به، وبناء عليه أرسلنا خطابًا ردًا على خطاب النادي، نطالبه فيه بضرورة الحصول على موافقة الجمعية العمومية للنادي، وأخطرنا اللجنة الأوليمبية بالأمر ووزارة الشباب والرياضة.



وأضاف أنه فيما يتعلق بعملية البيع فلم نتلقى أي مخاطبات رسمية إلى الآن، وأن الأسيوطي، يخضع لإشراف من قبل المديرية، وهناك لجان تم إرسالها إلى النادي، في أثناء الانتخابات الأخيرة المتعلقة بالمجلس والجمعية العمومية اختارت لائحة جديدة خاصة بها.



