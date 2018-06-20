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جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم على مواقف سيارات الأجرة "صور"

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:28 م
جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم على مواقف سيارات الأجرة صور
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ريهام على
 
واصل الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، جولاته الميدانية المفاجئة لعدد من مواقف سيارات الأجرة للوقوف على مدى انتظام العمل والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات التي تم إقرارها بعد تحريك أسعار الوقود.

وشهد الجولة اللواء ممتاز فهمي، سكرتير عام المحافظة، والمقدم محمد ثروث، رئيس مباحث المرور، والأستاذ ياسر حسن، مدير إدارة المواقف بالمحافظة.

قام محافظ الفيوم بجولة داخل مواقف السيارات وسؤال المواطنين عن مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ الفورى عن أى مخالفات، كما شدد المحافظ على مدير إدارة المواقف بالتعاون مع رئيس مباحث المرور، باستمرار الحملات على مواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب، مشيرًا إلى ضرورة توفير الفكة للسائقين حتى لا يؤدى نقصها إلى حدوث مشكلات مع الركاب.

وشدد محافظ الفيوم على أنه لن يتم التهاون مع المتلاعبين بالتعريفة المقررة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حتى لا يؤدى ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.

يذكر أن محافظة الفيوم قد خصصت أرقام تليفونات غرفة العمليات لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة يوميًا، بشأن التلاعب فى تعريفة النقل والمواصلات الجديدة، أو عدم التزام السائقين بالتعريفة المقررة أو عدد الركاب أو تقسيم خط السير الواحد إلى عدة مراحل إضافة إلى المخالفات الأخرى، حيث خصصت أرقام 2168041، و2168043، وفاكس 2168042 لتلقى شكاوى المواطنين.
جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم على مواقف سيارات الأجرة "صور"
جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم على مواقف سيارات الأجرة "صور"
جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم على مواقف سيارات الأجرة "صور"
جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم على مواقف سيارات الأجرة "صور"
جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم على مواقف سيارات الأجرة "صور"
جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم على مواقف سيارات الأجرة "صور"
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