ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

يحدث الآن .. بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال وهدف تقدم عن طريق رونالدو | LIVE

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:26 م
يحدث الآن .. بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال وهدف تقدم عن طريق رونالدو | LIVE
طباعة
 
يقدم موقع  الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة البرتغال والمغرب اليوم فى افتتاح كاس العالم المغرب 2018 بتاريخ 20-6-2018 حيث يقدم يلا شوت بث مباشر مباراة البرتغال والمغرب كاس العالم كورة لايف مباراة البرتغال والمغرب مشاهدة بث مباشر مباراة البرتغال والمغرب يلا شوت .


“رابط يلا شوت” HD مشاهدة مباراة البرتغال والمغرب بث مباشر اونلاين يوتيوب كأس العالم شاهدة مباراة البرتغال والمغرب بث مباشر لحظة بلحظة   مشاهدة مباراة البرتغال و منتخب المغرب مباشر اليوم 20-6-2018 في مونديال المغرب 2018
بث مباشر الاسطورة الان، رابط مباراة البرتغال والمغرب في بطولة كأس العالم المغرب 2018، مشاهدة مباراة البرتغال والمغرب بث مباشر يوم الخميس 20-6-2018 في مواجهة بطولة كأس العالم المغرب 2018، مشاهدة مباراة البرتغال والمغرب.

مشاهدة مباراة البرتغال والمغرب بث مباشر حصري على beIN SPORTS  –  الأن يوتيوب مشاهدة مباراة البرتغال والمغرب بث مباشر كورة اون – مشاهدة مباراة البرتغال والمغرب بث مباشر حصري على beIN SPORTS .

موعد مباراة المغرب والبرتغال ؟

3:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
2:00 مساءاً بتوقيت مصر .
3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
3:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
3:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
3:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
3:00 مساءاً بتوقيت العراق .
2:00 مساءاً بتوقيت السودان .
3:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
2:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
1:00 مساءاً بتوقيت تونس .
1:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
12:00 ظهراً بتوقيت المغرب .
4:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
4:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
3:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
3:00 مساءاً بتوقيت قطر.
12:00 ظهراً بتوقيت موريتانيا.
3:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

مشاهدة البرتغال والمغرب بث حي،مشاهدة مباراة البرتغال والمغرب،رابط مباراة البرتغال والمغرب في بطولة كأس العالم المغرب 2018،مشاهدة مباراة البرتغال والمغرب ،يلا شوت مشاهدة مباراة البرتغال والمغرب بث مباشر اليـوم 20/6/2018

شاهد بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال من هنا 




المزيد عن: مباشر مباراة المغرب مباشر المغرب والبرتغال مباراة المغرب والبرتغال رابط مباراة بث مباشر مباراة المغرب بث مباشر المغرب والبرتغال اونلاين الان بث مباشر الاسطورة الان v
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرتغال
1
x
14:00
0
المغرب
أوروجواي
-
x
17:00
-
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
أسبانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/20/2018 3:00:02 PM