"المترو" توضح سبب غلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أن الهيئة تقوم بتطوير المنطقة بين المرج الجديدة والقديمة خلال الفترة الحالية والعمل على تقليل فترة التقاطر الخاصة بها لتكون 3 دقائق ونصف بدلا من 10 دقائق، متابعا أن تحقيق هذا الأمر يتطلب غلق محطة المرج الجديدة اعتبارا من الثلاثاء المقبل ولمدة 5 أشهر.



