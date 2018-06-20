"المترو" توضح سبب غلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:24 م
ندى محمد
أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أن الهيئة تقوم بتطوير المنطقة بين المرج الجديدة والقديمة خلال الفترة الحالية والعمل على تقليل فترة التقاطر الخاصة بها لتكون 3 دقائق ونصف بدلا من 10 دقائق، متابعا أن تحقيق هذا الأمر يتطلب غلق محطة المرج الجديدة اعتبارا من الثلاثاء المقبل ولمدة 5 أشهر.
وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم عمل ازدواج لخط المترو الموجود في هذه المنطقة وستكون المرج الجديدة هي المحطة النهائية للخط الأول، مشيرا إلى أن المحطة سيتم تطويرها لتكون علوية وتحتوي مناطق تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يوفر كل التسهيلات للمواطنين.
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