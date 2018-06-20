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تأجيل محاكمة جرانة بـ"تراخيص الشركات" لـ19 سبتمبر

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 02:23 م
تأجيل محاكمة جرانة بـتراخيص الشركات لـ19 سبتمبر
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في اتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون، لجلسة 19 سبتمبر المقبل للمرافعة.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير جرانه وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إصدار تراخيص لشركات سياحة".

ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانه، بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه.

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