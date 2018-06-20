تفاصيل جولة محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء مصنع تدوير القمامة بالحامول "صور"

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، موقع إنشاء مصنع لتدوير القمامة بالحامول على مساحة 5.5 أفدنة من إجمالي مساحة 15 فدانا، تم استردادها بحملة حق الشعب لاسترداد أراضي أملاك الدولة.



وقال المحافظ في تصريحات إنه سيتم إقامة مصنع لتدوير القمامة على مساحة 5.5 أفدنة، وإقامة منطقة حرفية على مساحة فدان، فضلًا عن إقامة مصنع على مساحة فدان، ضمن مشروع مصنعك بقريتك، والذى يتم من خلاله إقامة 100 مصنع على مدار 4 سنوات بواقع 25 مصنعا سنويًا لتشغيل 800 فرصة عمل بكل وحدة قروية، فضلًا عن عودة القرية للإنتاج.



وأضاف، أن هذه المنشآت التنموية الجديدة التي سيتم إقامتها بمدينة الحامول، من شأنها رفع مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل والحفاظ على البيئة بمدينة الحامول، ولا سيما أن المساحة المخصصة لإقامة مصنع تدوير القمامة ومصنعك بقريتك والمنطقة الحرفية من إجمالي مساحة كلية بلغت 15 فدانًا، وأنه سيتم إقامة مجمع للخدمات بهذه المساحة.





وأشار إلى دعم منظومة النظافة بالمعدات والسيارات والأجهزة اللازمة مع انشاء وحده التدخل السريع واقامة 3 مصانع لتدوير القمامة، وإنشاء مدفن صحي مطابق لكافة الاشتراطات البيئة والصحية بمطوبس بتكلفة 163 مليون جنيه، للتخلص من كافة المخلفات الصحية، وفقًا لأحدث النظم والآليات العلمية الصحية.





وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد مشروعات مرحلة الإجراءات العاجلة لمحافظة كفر الشيخ بتكلفة إجمالية 56 مليون جنيه، وجارٍ اتخاذ إجراءات الطرح لها بواسطة المحافظة لسرعة الانتهاء من تركيبها للحاجة الملحة لها بتكلفة 55.95 مليون جنيه، وتتضمن المشروعات إنشاء مصنع تدوير للمخلفات بمدينة كفرالشيخ بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وإنشاء مصنع تدوير بمدينة مطوبس بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وإنشاء مصنع تدوير بمدينة دسوق بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وتوفير قطع غيار وصيانة للمعدات 3 بتكلفة مليون جنيه، فضلًا عن تحسين كفاءة مصانع التدوير بمدينتي بيلا وسيدى سالم بتكلفة 6 ملايين جنيه.



جاء ذلك ذلك بحضور العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، واللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبدالعزيز حمودة، عضو مجلس النواب، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول، والمهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الاسكان، واللواء ياسر رشاد، مساعد مدير الأمن لفرق الحامول، والعميد حسام نيه، مأمور شرطة الحامول، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.