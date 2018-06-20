مدير أمن القاهرة الأسبق: "أقسم بالله دومة بيكره البلد دي كره مش طبيعي"

أدلى اللواء محسن مراد، مدير أمن القاهرة وقت أحداث مجلس الوزاراء، بأقواله أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء".





وقال "مراد" نصاً أمام هيئة المحكمة: "أقسم بالله العلي العظيم علاوة علي القسم الذي أقسمته في بداية أقوالي.. أن أحمد دومة شارك في كل الأحداث التي حدثت في التحرير ومجلس الوزراء ومجلس الشعب ومجلس الشوري وكان يفتخر بأفعاله".





وأضاف "مراد": "هو بيكرة الجيش والشرطة والبلد كلها كره غير عادي.. أنا مش عارف هو عمل كل ده علشان البلد دي تنهار".





واستكمل "مراد" مستاءً: "أنا من ساعة ما توليت منصبي مكنش فيه مشكلة بتحصل او اي حدث شغب الا وكان أحمد دومة شريك فيها وحرض اساسي عليها"





وأشار الشاهد أن دومة كان يقوم بتعبئة زجاجات المولوتوف لتوزيعها علي الاطفال والشباب الموجودين بالشارع لحرق مؤسسات الدولة ومنها المجمع العليم وأفتخر بذلك خلال لقائته في التليفزيون وتصريحاته الصحفية .





وأكد "مراد " ان دومة عنده قدرة غير طبيعية على الحشد وانه يستطيع تجميع الاخرين قائلاً " انا اجزم انه من خلال التجمهر اللي عمله دومة والتخريب تسبب في شلل تام بمنطقة التحرير والمنطقة المحيطة مما ادي الي عزل المنطقة تماما عن الحياة وممارسة العمل".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.





وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.





وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .





وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.





ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.





كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.



