الرئيس السنغالي: المحادثات مع بوتين ستتناول وضع حجر أساس لتعاون مستقبلي

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال إن المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ستتناول وضع حجر الأساس للعلاقات المستقبلية بين البلدين، حتى ولو لم يسفر الاجتماع عن أي نتائج في الوقت الحالي.

وقال سال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إننا لن نوقع أي اتفاقات، لكن المحادثات ستحدد اتجاه تعاوننا المستقبلي".

كما أشار الرئيس السنغالي إلى أن هذا هو الاجتماع الثنائي الأول بينه وبين الرئيس بوتين، فلقاؤه الأول معه كان بشكل موجز على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة سان بطرسبورغ عام 2013.

وسافر الرئيس السنغالي إلى روسيا لمساندة فريقه الوطني الذي يشارك في مسابقة كأس العالم لكرة القدم، ومن المقرر أن يلتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق اليوم الأربعاء.