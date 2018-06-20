متى موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم والقنوات الناقلة لها؟



تترقب الجماهير العربية حول العالم موعد انطلاق مباراة مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بمونديال روسيا ٢٠١٨.



قدم المنتخب المصري أداء مميز خلال الجولة الأولى أمام أوروجواي رغم الخسارة في آخر دقيقة من المباراة، لكنه لم يستطع تقديم مستواه المعهود في لقاءه الثاني أمام روسيا وخسر بثلاثة أهداف رغم تواج محمد صلاح نجم الفريق.



لم يستطع الأسباني بيزي قيادة المنتخب السعودي لتحقيق أول فوز له في المونديال الحالي حيث خسر بخمسة أهداف دوم رد وسط مباراة سيئة للغاية من لاعبي الأخضر.



ويلتقي منتخب مصر بنظيره السعودي، يوم الإثنين المقبل الموافق ٢٥ يونيو على ملعب "فولجوجراد أرينا" في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين.



كما سوف يتم إذاعة مواجهة مصر والسعودية مباشرة عبر قناة "بي إن سبورت" المفتوحة، بالإضافة إلى قنوات أخرى مثل "تي آر تي" التركية و"italia 1" الإيطالية سوف تذيع اللقاء بشكل مجاني.



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