تداول 614 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر مايو الماضي

وشهد ميناء سفاجا تداول 418 ألف طن بضائع من خلال استقبال 211 ألف طن وتصدير 207 آلاف طن بضائع بزيادة الصادر 5% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بينما شهد ميناء نويبع تداول 56 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 52% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، من خلال استقبال 14 ألف طن بضائع وتصدير 41 ألف طن بضائع بزيادة الصادر عن الوارد بنسبة 187% خلال نفس الفترة وبنسبة 46% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.





كما شهد ميناء السويس تداول 13 ألف طن بضائع وذلك من خلال استقبال 7 آلاف طن بضائع وتصدير 6 آلاف طن فيما شهد ميناء الزيتيات وصول 37 ألف طن بوتاجاز وغادر ميناء القصير 91 ألف طن فوسفات.





وأشار "يوسف" إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة، يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانى المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانى الرئيسية وكذا أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.



أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، تداول 614 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر مايو الماضي، بكمية وارد 269 ألف طن، وصادر 345 ألف طن بضائع بزيادة الصادر عن الوارد بنسبة 28 % خلال نفس الفترة وزيادة الصادر بنسبة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، واحتلت مينائي سفاجا ونويبع النصيب الأكبر بزيادة الصادرات.