الحكومة: برنامج كبير لحماية الطبقة الوسطى

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة هي المعنية بالأولى بالرعاية، وخصوصا في الريف، مشيرة إلى أن تكلفة الزيادة السنوية لاصحاب المعاشات في عام ٢٠١٤ كان ٨.٥ مليار جنيه و٢٤.٢ مليار جنيه في ٢٠١٨، على أن يتم صرف الزيادات يوليو المقبل.





وأ ضافت في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أن الحد الأدنى للمعاشات وصل ٧٥٠ جنيها، مشيرا إلى أن هذه الزيادات تتحملها موازنة الدولة.





وأضافت انه قد تقدم ٥ مليون و٧٠٠ الف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، مشيرة الى ان بلغ الدعم ٢٠ مليار و٦٠٠ الف جنيه من ٢٠١٤ حتي الان موضحا ان هذا المبالغ كدعم نقدي للاسر الأولي بالرعاية من هلال اتاحة الدعم النقدي، واجمالي الدعم النقدي في هذا العام المالي ١٧ مليار جنيه والهدف هو حماية الفئات الاولى بالرعاية.





واوضحت ان ذلك بالاضافة الى تحسين سكن هذه الاسر وتحسين المسكن الريفي عن طريق برنامج "مسكن كريم" تم الانتهاء من ١٩ الف منزل بالاقصر وتوصيل الصرف الصحي و٩١٨ منزل بالمنيا بعمل اسقف لهم ويتم العمل في سوهاج واسوان.





واكدت والي انه يتم دراسة احتياجات ٤٦٠ الف اسرة لتقديم دعم نقدي والتكفل بتوصيل الغاز الطبيعي، فضلا عن برنامج وتوفير العمل لابناء هذه الاسر.





واوضحت ان هناك برنامج كبير لحماية الطبقة الوسطى من خلال انشاء حضانات للاطفال وتم انشاء ٦٠٠٠ حضانة لرعاية الاطفال ووزارة المالية تتكفل بهذا ودلك لوجود اماكن مناسبة ومتاحة للاطفال، فضلا عن برامج التغذية المدرسية.



