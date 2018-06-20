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الليلة.. عمرو الليثى يستضيف أمير كرارة وأبطال مسلسل كلبش 2 في "بوضوح"

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 01:00 م
الليلة.. عمرو الليثى يستضيف أمير كرارة وأبطال مسلسل كلبش 2 في بوضوح
عمرو الليثي
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الفجر الفني
 
يستضيف الإعلامي عمرو الليثى في العاشرة مساء اليوم الأربعاء 20 يونيو، ببرنامج بوضوح على شاشة قناة الحياة النجم أمير كرارة ونجوم وصناع مسلسل "كلبش 2" في احتفالية خاصة لتكريم أسرة العمل وخاصة بعد تربع مسلسل كلبش على المركز الأول في نسب المشاهدة. 

وتتناول الحلقة كشف أسرار خاصة عن أسباب نجاح كلبش للعام الثانى على التوالى وكواليس وأسرار خاصة تذاع لأول مرة حصريًا عبر برنامج بوضوح مع الإعلامي د. عمرو الليثى. 

ويذكر أن مسلسل كلبش 2 من بطولة أمير كرارة، هيثم أحمد زكى، هالة فاخر، روجينا، محمود البزاوى.. تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى واذيع عبر شاشة قناة الحياة. 

يذاع برنامج بوضوح في العاشرة مساء اليوم الأربعاء 20 يونيو على شاشة قناة الحياة.
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