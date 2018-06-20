أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء 20/6/2018
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:58 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الأربعاء الموافق 20-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث قال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، إن المملكة ستستمر في جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعاون بشكل مستمر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة ولجان المعاهدات الدولية.
سفير السعودية بأمريكا: المناداة بحقوق الإنسان لا تتعارض مع الهوية الإسلامية
"الأرصاد" تنبِّه سكان 8 مناطق لـ"ساعات الرعد والغبار"
التعليم تعلن موعد تطبيق المرشحات وتستعد لإعلان الأسماء
حرس الحدود يضبط 1.4 طن من الحشيش المخدر على الحدود الشمالية
سفارة المملكة للسعوديين بإندونيسيا: اطمئنوا.. لا يوجد بركان ثائر
سفير السعودية بأمريكا: المناداة بحقوق الإنسان لا تتعارض مع الهوية الإسلامية
"الأرصاد" تنبِّه سكان 8 مناطق لـ"ساعات الرعد والغبار"
التعليم تعلن موعد تطبيق المرشحات وتستعد لإعلان الأسماء
حرس الحدود يضبط 1.4 طن من الحشيش المخدر على الحدود الشمالية
سفارة المملكة للسعوديين بإندونيسيا: اطمئنوا.. لا يوجد بركان ثائر
المزيد عن: موعد تطبيق المرشحات سفير السعودية بأمريكا الهوية الإسلامية السعودية اليوم الرياض اليوم الرعد والغبار أهم أخبار اليوم الأربعاء