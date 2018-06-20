أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء 20/6/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم الأربعاء الموافق 20-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث قال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، إن المملكة ستستمر في جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعاون بشكل مستمر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة ولجان المعاهدات الدولية.