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إغلاق جزئي لكوبري 15 مايو لمدة أسبوعين.. اعرف المواعيد

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:52 م
إغلاق جزئي لكوبري 15 مايو لمدة أسبوعين.. اعرف المواعيد
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
حصلت شركة المقاولون العرب على تصريح إجراء إصلاحات لفاصل معدنى أعلى كوبرى 15 مايو لمدة أسبوعين.

ومن المقرر أن يكون هناك إغلاق جزئى بالطريق على أن تكون اﻷعمال أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاه المؤدى لشارع الجبلاية. 

ولن يكون هناك غلق كلى وستجرى الاعمال بالتناوب ليلا ونهارا بدء من الساعة 1 صباح الجمعة حتى 6 صباح الأحد بدء من 22/6/2018 حتى 1/7/2018، وسط تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.
 
وستقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع وكيل الإدارة لقطاع الغرب مع وضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية والطواحين الهوائية والأقماع والإضاءة الكافية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة وذلك لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.
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