ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الهدوء يسيطر على مواقف الإقاليم بالغردقة والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة (صور)

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:56 م
الهدوء يسيطر على مواقف الإقاليم بالغردقة والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة (صور)
طباعة
محمد طه
 
شهدت مواقف الاقاليم،والسيرفيس والميكروباص بمدينة الغردقة حالة من الهدوء، اليوم الأربعاء مع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، جاء ذلك عقب قرار زيادة أسعار، حيث.

ومن جانبه شدد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية بمختلف مدن المحافظة، والخارجية إلى المحافظات الأخرى، مشيرًا إلى أن المحافظة ستتصدى بكل حزم تجاه كل من يخالف تلك التسعيرة من السائقين.

كما أكد على مديرية الأمن والمرور بتكثيف التواجد الأمني بالشوارع والميادين ومواقف السيارات لمراقبة تعريفة الأجرة لمنع السائقين من تحصيل أجرة أعلى من التعريفة المقررة، مشيرًا إلى أهمية توعية السائقين بمختلف مدن المحافظة بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة.
الهدوء يسيطر على مواقف الإقاليم بالغردقة والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة (صور)
الهدوء يسيطر على مواقف الإقاليم بالغردقة والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة (صور)
الهدوء يسيطر على مواقف الإقاليم بالغردقة والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة (صور)
الهدوء يسيطر على مواقف الإقاليم بالغردقة والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة (صور)
الهدوء يسيطر على مواقف الإقاليم بالغردقة والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة (صور)
المزيد عن: مواقف الإقاليم الهدوء الغردقة التواجد الأمنى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرتغال
-
x
14:00
-
المغرب
أوروجواي
-
x
17:00
-
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/20/2018 1:20:01 PM