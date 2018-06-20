الهدوء يسيطر على مواقف الإقاليم بالغردقة والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة (صور)

شهدت مواقف الاقاليم،والسيرفيس والميكروباص بمدينة الغردقة حالة من الهدوء، اليوم الأربعاء مع التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، جاء ذلك عقب قرار زيادة أسعار، حيث.



ومن جانبه شدد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة لخطوط السير الداخلية بمختلف مدن المحافظة، والخارجية إلى المحافظات الأخرى، مشيرًا إلى أن المحافظة ستتصدى بكل حزم تجاه كل من يخالف تلك التسعيرة من السائقين.



كما أكد على مديرية الأمن والمرور بتكثيف التواجد الأمني بالشوارع والميادين ومواقف السيارات لمراقبة تعريفة الأجرة لمنع السائقين من تحصيل أجرة أعلى من التعريفة المقررة، مشيرًا إلى أهمية توعية السائقين بمختلف مدن المحافظة بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة.