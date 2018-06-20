مباراة المغرب واسبانيا بث مباشر اليوم في كاس العالم 17-06-2018 | كورة ستار | يلا شوت | كورة لايف

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معلومات عن مشاهدة المغرب والبرتغال مباشر اليوم البرتغال s المغرب، البطولة : كأس العالم 2018، البرتغال s المغرب، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1,2، الملعب : اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي، المعلقين : عصام الشوالي من الملعب (بي إن ماكس 1) + جواد بدة (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن 4K).





موعد مشاهدة المغرب والبرتغال يوتيوب في تمام الـ 3:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 2:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .





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