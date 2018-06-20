تسيير أتوبيسات ولصق "استيكرات" على السيارات ببلطيم (صور)

تابع المهندس طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة شرق ورئيس مركز ومدينة بلطيم، اليوم الأربعاء، الحالة العامة لموقف بلطيم العمومى، وكيفية حركة السيارات بالموقف ونقل الركاب، كما تابع لصق إستيكر التعريفة على الزجاج الأمامى والخلفى لسيارات الأجرة، ليكون واضح أمام المواطنين.



وشدد رئيس مدينة بلطيم، على السائقن، عدم طمس "الاستيكر" الذى يحمل قيمة التعريفة على كافة الخطوط، أو إخفائه والإلتزام التام بالتعريفة وكذلك اللوائح والقوانين المرورية، حتى لا يتعرض قائد المركبة للمخالفة أو الوقف وسحب الترخيص.



جاء ذلك بحضور عصام الطبجى، نائب رئيس المدينة، والمقدم أحمد الجمل، نائب مأمور شرطة البرلس، والرائد ابراهيم فايد، مدير مرور بلطيم، ومدير المواقف ومدير الحركة.