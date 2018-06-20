إسماعيل مختار: عروض البيت الفني للمسرح حققت إقبالا كبيرا في العيد

عبر الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، عن سعادته البالغة بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته عروض البيت الفني للمسرح خلال أيام عيد الفطر المبارك، الأمر الذي اضطر القائمين على العروض إلى الاستعانة بمقاعد إضافية لمحاولة لاستيعاب الإعداد الكبيرة أمام المسارح، بما لا يضر باشتراطات الأمن و السلامة، و هو ما حدث مع عرض فرقة مسرح الشباب "يوم معتدل جدا" وعرض فرقة مسرح الغد "الحادثة"، بالإضافة إلى تقديم حفلات إضافية وهو ما حدث مع عرض "القطط" من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، بينما رفعت كل مسارح البيت الفني لافتة "كامل العدد"، في ظاهرة تؤكد على عودة المسرح بقوة ليكون ضمن خطة الأماكن الرئيسية للجمهور في العيد.





و أضاف مختار، أن معظم عروض العيد مستمرة على مسارح الدولة، حيث تستمر فرقة المسرح الحديث في تقديم عرض "أمر تكليف"، و هو ضمن مبادرة "إعرف جيشك" التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف ببطولات الجيش المصري، العرض عن "نقطة حدود" لعيسى جمال، بالإضافة إلى حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي ومحمد يوسف، بطولة كريم الحسيني، عزة لبيب، جهاد أبو العينين، و إخراج باسم قناوي، على مسرح السلام بقصر العيني، وعن مسرح ميامي بوسط البلد يستمر في تقديم عرض "كوميديا البؤساء"، العرض عن نص " البؤساء" للكاتب الفرنسى الشهير فكتور هوجو، من تأليف وإخراج مروة رضوان، بطولة بطولة رنا سماحة ، محمود عزت، رامى الطمباري، محمد عبده، وتقدم فرقة الشباب على مسرح ملك عرض "يوم معتدل جدًا"، من تأليف سامح عثمان وسامح بسيوني، فكرة وإخراج سامح بسيوني، بطولة كمال عطية ومجموعة من الوجوه الشابة الجديدة.





و على مسرح بيرم التونسي بالاسكندرية، يستمر عرض "يوم أن قتلوا الغناء" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة،العرض من تأليف محمود جمال بطولة ياسر صادق، علاء قوقة، تامر كرم، حمادة شوشة، ومجموعة من الشباب وإخراج تامر كرم.





وتواصل فرقة مسرح الغد تقديم العرض المسرحي "الحادثة" من تأليف الكاتب لينين الرملي، وإخراج عمرو حسان، بطولة مصطفى منصور، ياسمين سمير، ريهام أبو بكر، فتحى الجارحي، على مسرح الغد بالعجوزة، بينما تستمر فرقة مسرح "الشمس" لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في تقديم العرض المسرحي "أنتيكا"، من تأليف أيمن حافظ، بطولة أمير صلاح الدين، إيناس نور، وائل أبو السعود، و مجموعة من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة،إخراج أميرة شوقي و أيمن حافظ، بالإضافة الى برنامج يومي من عروض الأفلام يقدم بالمجان ، وذلك على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.





وللأطفال تواصل فرقة المسرح القومي للأطفال عرضها الجديد "القطط" من بطولة ميرنا وليد، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان، تأليف صفوت زينهم و إخراج صفوت صبحي.