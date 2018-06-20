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النشرة المرورية: تعطل أتوبيس بمطلع كوبرى الحلمية وآخر في "جوزيف تيتو"

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:47 م
النشرة المرورية: تعطل أتوبيس بمطلع كوبرى الحلمية وآخر في جوزيف تيتو
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هبة عبد الحفيظ
 
شهدت محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية، اليوم الأربعاء، معدلات سير متوسطة بكافة المحاور على مستوى المدينة وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية. 

ولم تشهد الطرق سوى مؤثرين على حركة السيارات وهما تعطل أتوبيس هيئة بمطلع كوبرى الحلمية اتجاه المطرية وتم الدفع بالخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات. 

كما تسبب عطل بأتوبيس فى محور جوزيف تيتو فى ظهور كثافات مرورية اتجاه الكلية الحربية وانتقل رجال المرور لسحب جميع الكثافات بناء على تعليمات اللواء علاء متولى مدير المرور 

ولاينصح بتعديل باقى المسارات.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالاوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة باماكن الكثافات.

وباقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية ويوجد بعض الاعطال الخفيفة غير المؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات اخرى.
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