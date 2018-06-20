رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية (صور)

أجرى الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية لأعمال امتحانات دبلوم الدراسات العليا بكلية التربية بقنا، رافقه خلال الجولة الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحيم سلامة عميد كلية التربية.



واطمأن رئيس الجامعة على سير الامتحانات وتوفير وسائل الراحة للطلاب من مراوح ومبردات مياه نظرًا لشدة حرارة الجو وشدد رئيس الجامعة على ضرورة تواجد اساتذة المواد التي يؤدى فيها الطلاب الامتحانات للرد على استفسارات الطلاب خلال اللجنة.



وأشار الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية حوالى 4033 طالب وطالبة في دبلوم نظام نظام العام الواحد ونظام الخاصة ونظام العامين والدبلومة المهنية موزعين على 84 لجنة مشيرًا الى ان كليات الحقوق والآداب تجرى فيها امتحانات الدراسات العليا يوم 23 يونيه الجاري وكلية التربية الرياضية 30 يونيه الجاري بينما كلية الهندسة يوم 24 يونيه الجاري وبدأت اليوم امتحان الدراسات العليا بكلية التجارة.



شهد الجولة الدكتور حسين عبد الباسط وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.