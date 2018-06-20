رابط يلا شوت HD .. مشاهدة بث مباشر المغرب والبرتغال صورة نقية | كاس العالم

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موعد مباراة المغرب والبرتغال ؟





3:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:00 مساءاً بتوقيت مصر .

3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

3:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

3:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

3:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

3:00 مساءاً بتوقيت العراق .

2:00 مساءاً بتوقيت السودان .

3:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:00 مساءاً بتوقيت تونس .

1:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

12:00 ظهراً بتوقيت المغرب .

4:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

4:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:00 مساءاً بتوقيت قطر.

12:00 ظهراً بتوقيت موريتانيا.

3:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





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