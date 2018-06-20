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حجز إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بحرق كنيسة "كفر حكيم" لـ 31 يوليو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 12:42 م
حجز إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بحرق كنيسة كفر حكيم لـ 31 يوليو
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
حجزت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة اجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة وهي قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة، لجلسة 31 يوليو المقبل للنطق بالحكم .
  
كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس ٢٠١٣ بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل.

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

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