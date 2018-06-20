رد فعل هيستيري لمجدي عبد الغني على تحطيم "صلاح" لأسطورة هدف 90 (فيديو)
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:20 ص
الفجر الرياضي
دخل مجدي عبد الغني نجم مصر الأسبق في حالة ضحك وهيستيريا عقب مباراة مصر وروسيا في كأس العالم 2018 وتحطيم محمد صلاح لأسطورة هدف عبد الغني في مونديال 90 رغم الخسارة 3-1.
وقال مجدي عبد الغني "تاني واحد يجيب جون" بعد هدف محمد صلاح في
روسيا من ركلة جزاء قبل أن تنتهي المباراة بالهزيمة 3-1.
#الاهلي_دوت_كوم | مجدي عبد الغني #EGY #Rus #WorldCup #EGYURU pic.twitter.com/BweDySHeOv— El-Ahly.com (@ElAhlycom) June 19, 2018
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