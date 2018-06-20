ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد عمله في 4 إدارات جمهورية.. "هايجين" يغادر البيت الأبيض

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:16 ص
بعد عمله في 4 إدارات جمهورية.. هايجين يغادر البيت الأبيض
البيت الابيض
طباعة
وكالات
 

قدّم جو هايجين استقالته من منصب مساعد كبير موظفي البيت الأبيض بعد أسبوع من القمة التي جمعت دونالد ترامب بكيم جونج أون في سنغافورة، والتي أدى دورا أساسيا في تنظيمها.

 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء في بيان له إن: "جو هايجين كان قيمة كبيرة لإدارتي. لقد خطط ونفّذ أطول رحلات خارجية قام بها رئيس على الإطلاق، وقد قام بكل ذلك بشكل مثالي. سنفتقده في المكتب وسنفتقده أكثر على الطريق. أنا ممتن لخدمته الرائعة لبلدنا العظيم".

 

وقرر هايغين، البالغ من العمر 62 عاما، والذي عمل في 4 إدارات جمهورية (رونالد ريغان وجورج بوش الأب وجورج بوش الابن ودونالد ترامب) مغادرة البيت الأبيض للعمل في القطاع الخاص.

 

وبهذه الاستقالة ينضم هذا الخبير اللوجستي المخضرم إلى قائمة طويلة من المستشارين الرئاسيين الذين ابتعدوا عن ترامب، سواء بمحض إرادتهم أو بقرار منه، خلال الأشهر الـ17 التي قضاها حتى اليوم الملياردير الجمهوري في البيت الأبيض.

 

المزيد عن: جو هايجين ترامب امريكا البيت الابيض 4 ادارات جمهورية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرتغال
-
x
14:00
-
المغرب
أوروجواي
-
x
17:00
-
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/20/2018 11:40:00 AM