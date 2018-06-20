بعد عمله في 4 إدارات جمهورية.. "هايجين" يغادر البيت الأبيض

قدّم جو هايجين استقالته من منصب مساعد كبير موظفي البيت الأبيض بعد أسبوع من القمة التي جمعت دونالد ترامب بكيم جونج أون في سنغافورة، والتي أدى دورا أساسيا في تنظيمها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء في بيان له إن: "جو هايجين كان قيمة كبيرة لإدارتي. لقد خطط ونفّذ أطول رحلات خارجية قام بها رئيس على الإطلاق، وقد قام بكل ذلك بشكل مثالي. سنفتقده في المكتب وسنفتقده أكثر على الطريق. أنا ممتن لخدمته الرائعة لبلدنا العظيم".

وقرر هايغين، البالغ من العمر 62 عاما، والذي عمل في 4 إدارات جمهورية (رونالد ريغان وجورج بوش الأب وجورج بوش الابن ودونالد ترامب) مغادرة البيت الأبيض للعمل في القطاع الخاص.

وبهذه الاستقالة ينضم هذا الخبير اللوجستي المخضرم إلى قائمة طويلة من المستشارين الرئاسيين الذين ابتعدوا عن ترامب، سواء بمحض إرادتهم أو بقرار منه، خلال الأشهر الـ17 التي قضاها حتى اليوم الملياردير الجمهوري في البيت الأبيض.