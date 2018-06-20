الطالع الفلكى الأربِعَاء 20/6/2018..فَارِقْ فَلَكِى!





**القمر فى الرّبع الأوّل ،ويدخل الرّبع الثانى فى الثانية عشرة و50 دقيقة ظهراً، القمر فى العذراء،ويدخل الميزان فى الثانية عشرة و30 دقيقة ظهراً،بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الرابعة و5 دقائق فجراً بتوقيت القاهرة.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 20 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 15 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الدّبرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





*اليوم 13 بَؤونَة قبطى، 20 حُزيْرَان رُومى، 6 شوّال،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -هُوا مَيئصُدشْ أبداً إنّو يعاكسك ، إنتى مُجرّد وجه جديد مُمكن يجيبله الحظ،إنتى ناسيْه إنك فى باريس والا إيه؟(سعيد عبد الغنى من فيلم حبيبى دائماً -1980)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**القمر فى الرّبع الثانى

نشعربالحركة والنشاط بعد أن بدأ القمر فى إسترداد هيئته فى السّماء بعد أن كان طفلاً وليداً ضعيفاً طوال الأيام السابقة منذ ولادته ، وقت مُناسب للنموّ والحركة والنشاط والتنفيذ على أرض الواقع لما قمنا بتخطيطه طوال الأسبوع الفائت ،إنه وقت المُقابلات والتليفونات والزيارات وإنهاء الأعمال الثقيلة ، الأسفار والإنتقال من هنا وهناك ، هذا ليس وقتاً للتنسّك أو التأمل ولا الخُمُول أوالكسل تحت أى ظرف ، أرفس الأغطية وغادر فراشك ،إغسل وجهك بماءٍ بارد وشدّ رباط حذائك جيّداً وألقِ بنفسك وَسَط الطريق بحثاً عن لقمة عيْش شريفة.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر،بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





تبدأ اليوم المنزلة الشمسيّة الدّبران، سُمّيت دُبْرَان لأنّها دُبر الثّريا أى جاءت خلفها وتُعرف عند عامّة العرب بالتويْبِعْ لأنّها تتبع الثّريّا ،تبدو هيئتها على هيئة رجل معه كلبان تحت قدميْه وباقى الكواكب غنمه ، يُفضّل فيها أكل البقول والبصل فيه أقصر ليل وأطول نهار وفيها ينتهى قصر الليل ويتوقّف ثلاثة أيّام ثمّ تبدأ ساعات الليل تأخذ فى الزّيادة فى التّاسع منه،وقت مفضّل إن أردت صُنع الأبنية أو الجدران الطّينيّة كما فى الرّيف، يزداد تلوّن طلع النّخل، هذا الوقت مُناسب لزراعة الذرة الشّامية والملوخيّة والكوسة والبقدونس والجرجير فى اليمن كما أنّه أوان ظهور التّين فى اليمن ومصر وتُدرك جميع فواكه الصيف فى مصر بإذن الله تعالى هذا الوقت، كما أنّه مناسب للزّواج أو الجِمَاع للبشر والدّواب،تقول عنه العرب، إذا طلع الدّبران أخمدت النّيران وبات الفقير فى كل مكان.





*المَرَاجِع

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد الفنانة الإستعراضية سحر رامى فكل عام وهى بألف خير،توأمتها الفلكية الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان والتى وُلدت معها بنفس اليوم والسنة، مع ملاحظة أن كيدمان مواليد النصف الجنوبى من الكرة الأرضية قريبة من الإنقلاب الشتوى هناك 21 يونيه بينما فى النصف الشمالى هو الإنقلاب الصيفى ومواليده يتميّزون بالوضوح الشديد ونصيب من الشهرة ،إحتفالاً بهما فهذه هى....





-الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابية لإسم سحررامى ،مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فى نجمتنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضيّة لا أكثر.

(شخص ناضج)،(سنغافورة)،(قبضة قويّة)،(هيوجرانت/مُمثل بريطانى)،(ستيف جوبز/مؤسس برمجيات)،(مُحلل منطقى)،(برامج تلفزيونية)(قمة الجبل)،(سُمعة طيّبة).





-الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم نيكول كيدمان ، مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(الفن فى أمريكا)،(دانييل كريج/ممثل جيمس بوند)،(أنف البطة)،(مؤمن بالحب) ، (طاقة عظيمة)،(أناس مستقيمون)،(اللون الأزرق)،(عين إنتقادية)،(كرامة إمرأة).









*إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: قد تتكلم بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه قد يحتوى على قدر من الخشونة،إنتَقِ ألفاظك أمام من هم أقل منك فى المستوى الإجتماعى أو الثروة.





برج الثور: لا تلجأ للفهلوة أو الطرق المُختصرة غير مأمونة العواقب ،تمسّك بالأساليب الروتينيّة والعمل المُعتاد حتى وإن بَدَا طويلاً.





برج الجوزاء: معارفك وإتصالاتك الشّخصيّة من أقارب وأصهار قد تكون مفيدة لك اليوم لحلّ مشكلة أو تجاوز عقبة.

برج السّرطان: مُساعدة أو مُساندة من إمرأة ذات مقام مُحترم وحيثيّة فى المجتمع ،ربّما كانت المُساعدة المُقدّمة على جبهة العمل أو الأسرة، هى دَعَوَات الوالدة.





برج الأسد: إحترس عند التعامل مع أنصاف المتعلمين فقد يحاول واحدٍ منهم خداعك ، درهم وقاية.





برج العذراء: أنت لاتعيش على أحد الجزر المدارية وحيداً وكلمة ثناء وشكر على مساعدة لها أكبر الأثر فى محبة الناس لك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: الإستفهام عن الأسعار والتنقل بين المحلات لإختيار الجودة والسعر المناسب أفضل من الشراء من أول محل تقابله ، قرش توفره قرش تكسبه.

برج العقرب: إن كنت عازباً وصادفت عرضاً للتعرّف على عروسة فلا تهمل الدّعوة ، إن كنت خاطباً أومتزوّجاً فاليوم يحمل رومانسيّة مُرتفعة بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائر الأمور فى عملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفر الوقت والجهد.

برج الجدى: لست بؤرة الكون ولاداعى للتقليل من شأن الآخرين مهما صغر دورهم ، حتى النملة لها دورٌ فى الحياة فلا تُسَفّه من مهارات غيرك.





برج الدّلو: الإهتمام بمساعدة الآخرين لايعنى أن تنغمس فى خدمتهم على حساب مصالح أسرتك ،خير الأمور الوَسَط.





برج الحُوت: ترغب فى شرب كوب من المياه لتفاجأ أنّه من الجازولين، تأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك، فالصفيح أكثر لمعاناً من الذهب.



