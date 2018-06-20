وكيل صحة بني سويف: لا مركز مخصص لزراعة الكلى في المحافظة (فيديو)

قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، إن محافظة بني سويف لا يوجد بها مركز لزرع كلى، ومستشفيات المحافظة بها 300 ماكينة غسيل كلوي وتقوم بغسيل لـ1200 مريض بالفشل الكلوي.



وأضاف "حميدة" في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاربعاء، أن الطفل أحمد الذي ينتقل 3 مرات أسبوعيًا لمستشفى الدمرداش للخضوع للغسيل الكلوي يتابع مع المستشفى منذ أكثر من 7 سنوات، موضحًا أن الطفل يعانى من أمراض اخرى بخلاف الفشل الكلوي تحتاج لتخصصات كثيرة لمتابعة حالته الصحية.