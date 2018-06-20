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ضبط 24 مخالفة سرقة تيار كهربي في قنا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:12 ص
ضبط 24 مخالفة سرقة تيار كهربي في قنا
متهم - أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
تمكنت شرطة الكهرباء بقنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من ضبط عدد من مخالفات سرقة التيار الكهربائي وتحصيل الغرامات.

حيث تلقى اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد ضبط 24 مخالفة سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات، فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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