رئيس سموحة يهاجم اتحاد الكرة

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة أصابع الاتهام إلى اتحاد الكرة المصري عن أنه المسئول الأول والأخير عن نتائج منتخب مصر في بطولة كأس العالم بروسيا.

وغرد عامر على حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر":"اتحاد كرة القدم مسئول مسئولية مباشرة عن نتائج منتخب مصر في كأس العالم".

وأضاف عامر: "ليس من المعقول ان نمتنع حتى عن التعبير عن مرارة هزيمة المنتخب بهذا الشكل المهين،والذي كانت كل الدلائل تؤدي الي ذلك ".