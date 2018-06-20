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مجانا .. مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية واوروجواي عبر beIN SPORTS بث حي اليوم 20/6/2018

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:07 ص
مجانا .. مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية واوروجواي عبر beIN SPORTS بث حي اليوم 20/6/2018
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يقدم موقع يلا خبر خدمة البث المباشر لمباراة السعودية واورجواي اليوم فى افتتاح كاس العالم اورجواي 2018 بتاريخ 20-6-2018 حيث يقدم يلا شوت بث مباشر مباراة السعودية واورجواي كاس العالم كورة لايف مباراة السعودية واورجواي مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية واورجواي يلا شوت .


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موعد مباراة السعودية واوروغواي 
السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة (6:00)
الخامسة مساء بتوقيت القاهرة (5:00)
السابعة مساء بتوقيت دبي (7:00)

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