نصائح قبل استخدام ماء غريب لطفلك

يوجد عدة شركات عبر العالم تقوم بتصنيع ماء غريب، كما تلجأ بعض الشركات لوضع نسب من الكحول ضمن تكوينه، وعلى الرغم من إنها نسب ضئيلة، إلا أنها لاقت إعتراض الكثير من الأطباء مما دفع بعض الشركات من إزالة هذه النسب الكحولية من تركيب ماء غريب، وإن كان يوجد بعض الشركات التي مازالت تستخدم الكحول ضمن مكونات ماء غريب.



يرجع إنتاج ماء غريب للقرن التاسع عشر، والذي حاز على إنتشار سريع نتيجة لنتائجه الهائلة في علاج آلام البطن والإنتفاخات التي تصيب الرضع وأصبح من أهم المنتجات التي لا تستطيع الأمهات الإستغناء عنه



ولا توجد أبحاث تمنع أو تؤيد استخدامه، ولكن تستخدمه الأمهات التي لاحظت فروقًا مع استخدامه، فإنه يعمل على تخليص الطفل من الآلام، كما يمكن معرفة خطورته من أمنه من خلال مراجعة مكوناته:



– الكحول: يجب الإبتعاد عن ماء غريب ومنع إعطائه للطفل في حال إحتوائه على كحول، لأنه مادة ممنوعة دوليًا، ولكن في حال إنعدام وجوده ضمن المكونات فلا مانع من إعطائه للطفل.



– بيكربونات الصوديوم: المعروف عن هذا المركب،أنه مفيد في حالات الحموضة، حيث يعمل على تخفيفها والقضاء عليها، ويجب الحذر عند استخدامه حيث أن هذه المادة قد تسسب في حدوث متلازمة الحليب القلوي للطفل، وتعني أن تناول كمية كبيرة من الحليب مع مادة قلوية وهي بيكربونات الصوديوم يؤثر على كليتي الطفل سلبًا، لذا لا ينصح بتناول كميات كبيرة من ماء غريب مع الأطفال المبتسرين، ومن يعانون مشاكل بالكلى.



– زيت بذور الشمر والشبت: هذه الأعشاب تساعد في القضاء على المغص لغالبية الأطفال، ويمكن أن تتسبب في حساسية للبعض الأخر، فلا يتم الحكم عليها إلا من خلال ملاحظة تأثيرها على الطفل بعد تناولها.



– السكر: هناك بعد الأبحاث التي ذكرت أن مذاق السكر يمكنه مساعدة الطفل في التخلص من المغص، ولكنه ضار باللثة والأسنان، ويتسبب في تسوس الأسنان بصورة مبكرة للغاية.



نصائح قبل استخدام ماء غريب

– عدم استخدامه إلا بعد استشارة الطبيب، فالطبيب هو وحده القادر على تحديد ما إن كان ماء غريب يتناسب مع حالة الطفل، أم لا.



– يجب التأكد من المنتج، يجب التأكد من أنه منتج أصلي، فيوجد منه مقلد قد يتسبب في إلحاق أضرار بالطفل.



– مراجعة المكونات المدونة على العبوة، عند ملاحظة وجود كحول ضمن المكونات احذرى من إعطائه للطفل.



– الالتزام بالجرعات التي يحددها الطبيب وعدم الإفراط في استخدامه لكي لا يلحق أضرارًا بصحة الطفل





