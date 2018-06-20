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ميرهان حسين ضيفة آلاء لاشين في "قالوا وقولنا".. الجمعة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:05 ص
ميرهان حسين ضيفة آلاء لاشين في قالوا وقولنا.. الجمعة
ميرهان حسين
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الفجر الفني
 
تنطلق يوم الجمعة المقبلة أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج "قالوا وقولنا" من تقديم الإعلامية آلاء لاشين على قناة مصر الأولى في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

وتستضيف آلاء لاشين الفنانة ميريهان حسين، ومن المقرر أن تتحدث عن دورها في مسلسل "أيوب" والذي لاقى نجاحا كبيرا وردود أفعال الجمهور حول الشخصية. 

كما تتحدث "ميريهان" عن العديد من الكواليس والمواقف أثناء التصوير وأيضا عن الأعمال الفنية الجديدة التي تقدمها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن برنامج "قالوا وقولنا" من تقديم الإعلامية آلاء لاشين ويذاع يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على قناة مصر الأولى.
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