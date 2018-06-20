المالكي: تطورات كبيرة على جبهة الحديدة بعد تحرير مطارها

أكد المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، أن حماية المدنيين من أولويات التحالف في عمليات تحرير الحديدة.





وقال المالكي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن هناك تطورات كبيرة على جبهة الحديدة بعد تحرير مطارها، مؤكدًا أن العمل مستمر مع الحكومة اليمنية لإعادة الاستقرار المدينة.

وأضاف المالكي، أن التحالف قدم تطمينات للمجتمع الدولي عن الحفاظ على حياة المدنيين، مشيرًا إلى خطط إنسانية وتنموية لما بعد تحرير الحديدة.