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كورة لايف .. بث مباشر مباراة #السعودية_اوروغواي اليوم رابط سريع بدون تقطيع | يلا شوت

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:01 ص
كورة لايف .. بث مباشر مباراة #السعودية_اوروغواي اليوم رابط سريع بدون تقطيع | يلا شوت
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يقدم موقع يلا خبر خدمة البث المباشر لمباراة السعودية واورجواي اليوم فى افتتاح كاس العالم اورجواي 2018 بتاريخ 20-6-2018 حيث يقدم يلا شوت بث مباشر مباراة السعودية واورجواي كاس العالم كورة لايف مباراة السعودية واورجواي مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية واورجواي يلا شوت .


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موعد مباراة السعودية واوروغواي 
السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة (6:00)
الخامسة مساء بتوقيت القاهرة (5:00)
السابعة مساء بتوقيت دبي (7:00)

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