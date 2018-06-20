أبرزها "رحيل كوبر بعد المونديال".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ اتحاد الكرة يستقر على رحيل كوبر بعد المونديال وعدم تجديد عقده، فضلًا عن إعلان التحالف العربي في اليمن السيطرة على مطار الحديدة.

رحيل كوبر بعد المونديال وعدم تجديد عقده

كشف مصدر مطلع باتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الاتحاد استقر على عدم تجديد عقد هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب المصرى بعد الهزيمة أمام أوروجواي وروسيا بنتيجة 1/0 و 3/1، وينتهي عقد هيكتور كوبر مع منتخب مصر بنهاية كأس العالم الحالي.

امتحان التفاضل والتكامل لطلبة الثانوية الأزهرية القسم العلمي

وبدأت صباح اليوم الأربعاء، لجنة طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية امتحان مادة التفاضل والتكامل.

يذكر أن عدد طلاب الثانوية الأزهرية يبلغ 156 ألف منقسمين إلى 10350 ألف طالب وطالبة بالقسم الأدبي، و55 ألف 661 طالب وطالبة بالقسم العلمي، يؤدون الامتحانات بـ 566 لجنة على مستوى الجمهورية.

تحويلات مرورية بمحور أحمد عرابي لإنشاء محطة مترو التوفيقية

بينما كثفت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة من تواجد العديد من الخدمات المرورية بمحيط أعمال إنشاء محطة مترو التوفيقية بمحور أحمد عرابي في المهندسين للعمل على إرشاد المواطنين للطرق البديلة، كما تم إغلاق شارع رشيد بالكامل لمنع حدوث تداخل في حركة السيارات وتوجيه السائقين لأماكن التحويلات.

وكانت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت عن إغلاق جزئي لشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين لمدة 3 سنوات ﻹنشاء محطة مترو التوفيقية ضمن مشروع مترو الأنفاق الخط الثالث فى الاتجاه من الدائرى إلى ميدان سفنكس مع تعيين الخدمات المرورية واﻷوناش اللازمة، ووضع العلامات اإرشادية بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها.

الاحتلال الإسرائيلي: قصف 25 هدفًا في قطاع غزة

وعلى الصعيد العربي، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف مساء الثلاثاء، 25 هدفا في قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من الأراضي الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال، إنه أحصى نحو 30 قذيفة بينها صواريخ اطلقت ليلًا من القطاع على إسرائيل.

التحالف العربي في اليمن يعلن السيطرة على مطار الحديدة

وأعلن ضابط كبير في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، أن القوات الموالية للحكومة اليمنية والمدعومة من التحالف العسكري سيطرت على مطار الحديدة "بالكامل".

وفي شريط فيديو نشرته وكالة الأنباء الإماراتية على حسابها على موقع تويتر الأربعاء، قال العميد الركن عبد السلام الشحي، قائد قوات التحالف في الساحل الغربى لليمن "تم اليوم تحرير مطار الحديدة بمشاركة الوية العمالقة وباسناد من قوات التحالف"، مشيرا أنه "تم تطهير المطار بالكامل (من الحوثيين) والسيطرة عليه".

ومن جهته أعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر اعتزام حكومته بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية إعادة تشغيل مطار الحديدة في أسرع وقت ممكن، مقدما التهنئة للشعب اليمني على تحرير المطار.